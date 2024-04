Il dirigente della tv pubblica: "Ogni giorno vittima di fake news, difficile lavorare così"

La Rai perde un’altra sua colonna portante: Amadeus. Il conduttore televisivo ha ufficializzato il suo approdo a Discovery, che l’anno scorso aveva già strappato Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. L’Amministratore delegato Roberto Sergio ha però precisato a LaPresse che non c’è mai stata nessuna pressione o intervento della politica sui vertici della tv pubblica.

“Oggi la Rai è libera e plurale, e mai, in quest’anno, vi è stato alcun intervento del governo e dei partiti di maggioranza sui vertici per condizionarne la guida”. “Ogni giorno è vittima di polemiche strumentali e di fake news regolarmente smentite dai fatti. Difficile lavorare così”. Poi sull’approvazione del bilancio 2023 ha affermato: “Molto positivo, apre la strada per le importanti riforme del piano industriale anticipando significativamente la via del risanamento economico e la trasformazione in digital media company”.

