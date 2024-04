Il summit è necessario per limare gli ultimi cavilli tra i legali delle due parti. Poi ci sarà l'annuncio ufficiale

Il nuovo contratto pluriennale che legherà Amadeus a Discovery Warner Bros sarà firmato nelle prossime ore. L’incontro definitivo tra i legali del conduttore in uscita dalla Rai e il Broadcast è previsto questa sera o al massimo per domani. Il summit è necessario per limare gli ultimi cavilli tra i legali delle due parti. Tra domani o dopodomani è previsto l’annuncio della firma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata