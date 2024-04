Il conduttore e giornalista a LaPresse: "Io sto facendo un percorso indietro rispetto agli altri, mi devo cominciare a preoccupare?"

Massimo Giletti si dice dispiaciuto per la scelta di Amadeus di lasciare la Rai. “Io sto facendo un percorso indietro rispetto agli altri, mi devo cominciare a preoccupare?”, ha detto il conduttore e giornalista a LaPresse. “Comunque per Amadeus mi dispiace umanamente anche sulla scia dell’ultimo appuntamento che ho vissuto con lui, i 70 anni della Rai, grande disponibilità e amicizia. Quindi il fatto che un’azienda forte perda un altro numero uno mi lascia perplesso anche per il grande rapporto che Amadeus ha con Fiorello. Non vorrei che tutto ciò portasse a qualche altra stranezza. Chiaramente i motivi per i quali Amadeus ha deciso di lasciare la Rai non li possiamo sapere. Certo se davvero si fosse davanti a un’offerta così alta è ovvio che un’azienda pubblica non ce la faccia a entrare nella trattativa”. Alla domanda se anche Giletti si vede al Nove, il giornalista e conduttore non ha dubbi: “La mia casa è sempre stata la Rai e tornarci è il mio grande desiderio”.

