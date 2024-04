Il conduttore ha comunicato la sua decisione al direttore generale Rossi

Il conduttore Amadeus ha comunicato al direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, che lascerà l’azienda di viale Mazzini al termine del suo contratto che scadrà ad agosto. Lo apprende LaPresse. L’incontro andato in scena stamane, secondo quanto trapela dall’entourage di Amadeus, è stato “cordiale, tra due signori”.

Carlo Conti: “Scelta giusta per lui, l’ha meditata bene”

“Ha fatto la scelta più giusta per lui, l’ha meditata bene. È un grande amico, un grande professionista, gli auguro ogni bene possibile e immaginabile e sono felice per lui e sono certo che abbia preso la scelta più giusta per lui”, ha detto a LaPresse Carlo Conti. “Mi dispiace aver perso un compagno di squadra così forte“, ha aggiunto il conduttore di ‘Tale e Quale Show’ e ‘I Migliori anni’.

Al Bano: “Amadeus avrà avuto le sue buone ragioni per andarsene”

“Amadeus lascia la Rai? Ognuno è libero di fare quello che vuole. E per fortuna lo possiamo fare. Avrà avuto le sue buone ragioni per andarsene e non sono certo io la persona per commentare e giudicare”, ha dichiarato Al Bano a LaPresse. “Se ora però sarà più facile rivedere Al Bano in gara a Sanremo? La mia passione per il Festival, al di là di chi c’è o di chiunque ci sarà non cambia: Sanremo o si ama o si odia e io lo amo”.

