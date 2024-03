La trovata di 'guerrilla marketing' per lanciare la nuova serie 'Il problema dei 3 corpi'

Stupore e anche un po’ di preoccupazione lunedì mattina tra i passeggeri di diverse stazioni italiane, tra cui Roma Termini e Milano Centrale, quando su monitor e tabelloni è all’improvviso comparsa la scritta lampeggiante ‘Siete insetti’. È stata così simulata l’interruzione degli orari degli arrivi e delle partenze dei treni, come in un attacco hacker. Tantissime le foto e i video pubblicati sui social, soprattutto su X, da chi ha assistito alla scena. Nessun attacco informatico, però, né tantomeno un messaggio alieno. Secondo quanto spiegato da Fs e dalla società di advertising Grandi Stazioni Retail, si è solo trattato di una trovata pubblicitaria di Netflix. Un’operazione di ‘guerrilla marketing’, confermano dalla società di streaming, usata per lanciare la nuova serie ‘Il problema dei 3 Corpi’, disponibile dal 21 marzo sulla piattaforma e tratta dai romanzi di fantascienza dell’autore cinese Liu Cixin.

