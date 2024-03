Aveva 82 anni, era stato tra i protagonisti anche della serie 'Un ciclone in convento'

È morto all’età di 82 anni l’attore tedesco Fritz Wepper, noto in Italia soprattutto per aver interpretato il ruolo di Harry Klein nella famosa serie televisiva ‘L’ispettore Derrick’, nella quale affiancava Horst Tappert, che interpretava il protagonista principale. Wepper è morto “serenamente” lunedì mattina in un ospizio dell’Alta Baviera nel quale si trovava ricoverato da circa un mese, secondo quanto riferito dalla moglie Susanne Kellermann, come riporta Bild. La star televisiva, che da anni lottava ripetutamente con problemi di salute, oltre alla moglie Susanne, lascia la figlia Filippa di 12 anni. Oltre che per ‘L’ispettore Derrick’, la popolarità di Wepper è legata ad un’altra serie tv, ‘Um Himmels Willen’ (nota in Italia come ‘Un ciclone in convento’), che per anni è stata tra le serie televisive più viste in Germania.

