Cristiana Capotondi interpreta l’astrofisica Margherita Hack nel film tv ‘Margherita delle Stelle’, che andrà in onda su in prima visione su Rai 1 martedì 5 marzo in prima serata. A margine della presentazione del film, l’attrice ha voluto sottolineare l’importanza che l’astrofisica, divulgatrice scientifica e attivista ha avuto nella cultura italiana. “Margherita Hack si è presa la responsabilità di essere una donna con delle idee, stimolando le altre donne allo studio della sua materia. Oggi se fino ai 16 anni le ragazze vogliono studiare le materie scientifiche, poi dopo i 16 cambiano verso quelle umanistiche. È un tema culturale, per un Paese che ha costretto Hack a viaggiare e andare all’estero. Spero che questa storia possa portare anche le famiglie ad aiutare con amore i propri figli nella scelta giusta”, ha spiegato Capotondi. “La vita di Margherita è stata una vita felice e anche semplice, ha puntato verso la scelta giusta e perché la vita le si è alleata. Spero che il pubblico la prenda per ciò che è, una bellissima storia di realizzazione”, ha proseguito l’attrice. “La sua vita passa anche per un compagno (Aldo, ndr) e una famiglia, e amici, che l’hanno accompagnata. Offrendo l’importanza dell’altro, in una società incentrata molto sull’io. Io dall’altro ho avuto sempre tantissimo e questo film può darci anche questo”.

