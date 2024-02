Sergio, migliore rappresentazione del Servizio Pubblico.

“Sono orgoglioso del conferimento del Nastro d’Argento a due documentari, il Nastro dell’anno a Mario Martone per ‘Un ritratto in movimento. Un omaggio a Mimmo Jodice’ e il Nastro D’Argento per la categoria Cinema, Spettacolo e Cultura a ‘Io, Noi e Gaber‘”, ha dichiarato Fabrizio Zappi, direttore di Rai Documentari. “Un risultato per il quale ringrazio i registi Mario Martone e Riccardo Milani e le società di produzione con le quali abbiamo collaborato. Le due opere vincitrici approfondiscono il racconto della cultura contemporanea italiana e dei suoi protagonisti, con la quale Rai Documentari intende offrire al pubblico televisivo l’opportunità di conoscere il nostro patrimonio artistico e culturale in modo stimolante, talvolta sorprendente”.

Anche per l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, i due riconoscimenti rappresentano un momento importante per il Servizio Pubblico: “Due grandi registi per due produzioni che rappresentano nel migliore dei modi quello che è il ruolo del Servizio Pubblico. Va dato merito a Rai Documentari e al suo Direttore per aver creduto nelle due proposte e per contribuire costantemente al sostegno dell’Audiovisivo del nostro Paese”.

