Il messaggio del cantante durante la semifinale del talent show di Sky

Non si placano le scintille tra Fedez e Morgan dopo la cacciata di quest’ultimo da X Factor e le sue rivelazioni a Striscia la Notizia. L’ormai ex giudice ha infatti accusato Fedez di aver lavorato con uno dei ragazzi che hanno preso parte al talent di Sky (Lorenzo, degli Stunt Pilots). Durante la semifinale andata in onda giovedì sera, Fedez ha infatti colto l’occasione per replicare all’ex frontman dei Bluvertigo.

Fedez a Morgan: “Io non ho mai dovuto leccare i piedi a Meloni e Sgarbi”

“Metto le cose in chiaro, Lorenzo non l’ho mai conosciuto, semplicemente ha collaborato con Michele Canova a Los Angeles per la produzione di alcuni brani. E’ una cosa normalissima. Ma anche se lo conoscessi, quale sarebbe il problema?”, ha dichiarato il rapper che ha poi aggiunto: “A me risulta che Morgan, per sua stessa ammissione, conosceva la Castiglia. Se Morgan pensa che io abbia fatto clientelismo in questo programma deve dirlo, non insinuarlo. Se è veramente un ribelle, abbia le palle di dirlo. Se vuoi essere ribelle le cose le dici quando sei dentro il programma, non quando ti danno un calcio in culo”. “Io – ha aggiunto Fedez – non sono un ribelle, sono un ragazzo che ha una piccola azienda, che lavora con la mamma e con l’avvocato e che per ottenere quello che ha non ha mai dovuto leccare i piedi né a Giorgia Meloni né a Vittorio Sgarbi. Ciao Marco”.

