Su Food Network canale 33 gli chef Antonella Ricci e Vinod Sookar raccontano la tradizione pugliese e la loro filosofia di cucina nel nuovo programma ‘Mangia Puglia Ama‘, in prima tv dal 14 ottobre ogni sabato alle 17.45 e disponibile in streaming su discovery+.

Antonella Ricci nella vita ha due amori, la cucina e la sua terra, la Puglia. Vinod Sookar è al suo fianco da oltre 20 anni: insieme hanno fatto splendere la stella Michelin del ristorante di famiglia a Ceglie Messapica (BR) e si sono divertiti a preparare menù che partono dalla tradizione per poi volare con la fantasia.A Milano hanno portato la loro filosofia fatta di gustosa semplicità con ‘Ricci Osteria’, una storia nata dal loro sogno condiviso di una cucina concreta, sincera, eseguita con ingredienti di produttori pugliesi, nel rispetto delle materie prime. Perchè ci sono tradizioni che non basta raccontare, meritano di essere vissute: come il pranzo della domenica in Puglia, quando ci si riunisce attorno alla tavola per ritrovarsi e stare insieme.È proprio questa visione della cucina come atto d’amore e condivisione che sta alla base diMangia Puglia Ama.

In ogni puntata, la chef Antonella preparerà un menù diverso che parte dal libro dei segreti della sua famiglia, tra i classici della tradizione pugliese, i profumi dell’orto e le specialità di casa Ricci. Tra le ricette protagoniste di puntata: orecchiette con broccoli e pomodorini abbrustoliti, cavatelli affogati nella salsa di pomodori, carciofi farciti in tiella, capunti con cozze, fagioli e rape, bombette in salsa al vincotto… Ogni menù si concluderà poi con il tocco esotico di Vinod, che preparerà un piatto con l’ingrediente segreto che Antonella ha scelto per lui. Pane tostato curcuma e acciughe, insalata di frutta tropicale piccante, cozze al latte di cocco, e molto altro ancora: un vero e proprio viaggio nei sapori che unisce l’anima dei due chef in un racconto di famiglia, fatto di ricette della tradizione reinterpretate in chiave creativa e contemporanea.

‘Mangia Puglia ama’ (6×30) è prodotto da mediaMai per Warner Bros. Discovery. Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

