Il conduttore alla presentazione dei palinsesti Discovery. Littizzetto: "Al Nove ci vogliono"

“Essere così ben accolti, con questo entusiasmo, è una cosa molto bella“. Lo ha detto Fabio Fazio, nuovo volto di Warner Bros. Discovery, in occasione della presentazione dei palinsesti delle reti del gruppo dove approda dal 15 ottobre con il suo format ‘Che Tempo Che Fa’ sul Nove. “L’opportunità di avere tutto nuovo non è affatto scontato, io penso che l’ingrediente per fare televisione è essere liberi. Ma non vuol dire poter dire quello che si vuole, ma l’aspetto della libertà di essere contemporanei è irrinunciabile per chi vuole continuare a fare televisione. Ed è quello su cui siamo stati d’accordo”. Dopo queste parole, Fazio ha chiamato sul palco la co-condutttrice del programma, Luciana Littizzetto: “Eccoci qua, abbiamo traslocato in questa casa nuova”, ha detto: “è emozionante perché vuol dire avere nuovi punti di riferimento”. E quando Fazio le ha ricordato quanto i due si erano detti poco prima di salire sul palco, cioè che al Nove “ci vogliono bene”, Littizzetto non ha perso l’occasione per una battuta: “Sì, ci vogliono, più che altro…”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata