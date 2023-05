"Incomprensibile rigidità relazionale", prevista anche una manifestazione sotto la sede di viale Mazzini a Roma

Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fnc Ugl, Snater e Libersind Confsal “confermano la giornata di sciopero del 26 maggio, le azioni di lotta collegate e danno appuntamento a tutte le lavoratrici e i lavoratori Rai alla manifestazione che si terrà sotto la sede Rai di viale Mazzini dalle ore 9.30 del 26 maggio, con tutte le azioni già programmate”. Così in una nota unitaria dei sindacati. “Nonostante il senso di responsabilità dimostrato” dalle organizzazioni scriventi, “che hanno raccolto l’invito dei vertici aziendali a incontrarsi per trovare un accordo finalizzato alla revoca dello sciopero indetto per il prossimo 26 maggio, la totale insufficienza delle proposte aziendali, unita a una incomprensibile rigidità relazionale su tutte le tematiche avanzate, ha portato alla rottura di queste ore”, si legge ancora.

Azienda riprende trattativa coi sindacati, previsto nuovo incontro

“In relazione allo sciopero dei lavoratori Rai per il prossimo 26 maggio, Rai rende noto che oggi, alle 16.00, è stato riconvocato il tavolo con le organizzazioni sindacali“. È quanto si legge in un comunicato della Rai dopo che Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fnc Ugl, Snater e Libersind Confsal avevano fatto sapere in una nota unitaria di confermare la giornata di sciopero del 26 maggio.

