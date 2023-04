Il giornalista a LaPresse: "Devo pensare ai 35 collaboratori che si sono trovati in mezzo alla strada"

Massimo Giletti è rimasto “basito” dalla decisione di La7 di sospendere il programma ‘Non è l’Arena’. A LaPresse ha manifestato tutto il suo stupore per la decisione presa dall’azienda, alla luce del fatto che il programma vanta un ascolto “con una media di circa il 6%”, tra i migliori, fa notare, dei talk in onda su La7. “Devo pensare ai 35 collaboratori che da un momento all’altro si sono trovati in mezzo alla strada“, ha ribadito Giletti smentendo in maniera categorica ogni tipo di incontri con dirigenti Rai.

