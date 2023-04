Ci saranno Hbo Originals, l'Universo Dc, il Magico Mondo di Harry Potter: il lancio il 23 maggio

Warner Bros Discovery ha svelato il suo nuovo servizio di streaming, un mix di Hbo Max e Discovery +, chiamato ‘Max’. Il nuovo servizio verrà lanciato il 23 maggio. I dirigenti di Discovery hanno pianificato di unire Hbo Max e Discovery + per più di un anno come parte della motivazione per la fusione di Discovery Communications e WarnerMedia, che è stata ceduta da AT&T nell’aprile 2022. “Max” è la piattaforma “da guardare, perché ospita spettacoli che hanno un effetto enorme sulle persone e sulla cultura”, ha detto il presidente e cero Zaslav durante una presentazione a Burbank, in California. “È la versione in streaming della tv da non perdere”, ha aggiunto.

Max è la ‘destinazione’ per gli HBO Originals, Warner Bros. lms, Max Originals, l’universo DC, il Magico Mondo di Harry Potter, un’ampia offerta di contenuti per bambini e i migliori programmi di food, home, lifestyle e documentari dei marchi leader come HGTV, Food Network, Discovery Channel, TLC, ID e altri ancora.

I titoli appena annunciati includono tra gli altri una serie Max Original Harry Potter, un adattamento dell’amata serie di libri di J.K. Rowling; una serie Max Original derivata da The Big Bang Theory; un prequel di ‘Game Thrones’ della HBO.

