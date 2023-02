Riunione interlocutoria per l'autorità garante, sui temi del caso Fedez-Bignami e dell'esibizione di Rosa Chemical

È stata una lunga riunione durata molte ore, quella odierna del consiglio dell’AgCom. Si è discusso del caso Sanremo Rai e principalmente della pubblicità gratuita a Instagram (in questo caso sotto accusa c’è RaiPubblicità), del caso Fedez sulla nave (quando il rapper ha bruciato la foto del viceministro Bignami) e per i gesti ritenuti osceni durante l’esibizione di Rosa Chemical. In questo caso, filtra dalla riunione, però non si può dare la colpa al direttore Coletta, che è responsabile della scaletta ma che non poteva prevedere il gesto osceno visto che – anche a detta dello stesso Rosa Chemical – non era previsto. A quanto si apprende la riunione odierna è stata interlocutoria e avrà un seguito (e forse un provvedimento) nella prossima seduta.

