Il conduttore costretto a stare lontano dalle telecamere: salta la puntata di venerdì 25 novembre del suo programma sul Nove

Maurizio Crozza è positivo al Covid, domani, venerdì 25 novembre, non andrà quindi in onda sul canale Nove “Fratelli di Crozza”. Al posto della decima puntata del programma verrà trasmesso il best of “I MIGLIORI FRATELLI DI CROZZA” e la puntata inedita verrà recuperata in coda alla stagione in onda. Lo fa sapere la produzione.

