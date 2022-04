Protagoniste della nuova puntata del programma condotto da Francesca Fagnani

Protagoniste della nuova puntata di ‘Belve’, condotto da Francesca Fagnani e in onda venerdì 8 aprile alle 22.55 su Rai 2 saranno Donatella Rettore e Paola Barale. Un ritratto a tutto tondo di Donatella Rettore, icona rock degli anni ’80. La Rettore non si risparmia con dichiarazioni forti, sia quando parla di sé, del suo passato, del rapporto un po’ surreale con la religione, sia quando esprime giudizi senza chiaroscuri sui colleghi, da Loredana Bertè a Dito nella Piaga o sul politically correct. A seguire, Francesca Fagnani intervista una delle showgirl simbolo degli anni 2000, Paola Barale. Ne nasce una chiacchierata intima e confidenziale. Barale fa il punto su quello che le è successo dopo aver abbandonato Canale 5 e cosa abbia condizionato il suo percorso professionale. Non manca, poi, di sottolineare che sulla sua carriera ha influito moltissimo la brutta storia della droga, cioè un blitz dei Carabinieri a casa sua, vicenda per la quale è stata assolta. L’intervista racconta la sua vita privata e professionale e lei parla a tutto campo, dai suoi rapporti con Mike Bongiorno ad alcuni aspetti della sua vita privata, tra passioni, cadute e tentativi di ricominciare.

