È morto Peppino di Capri, l’autore di “Champagne” aveva 86 anni

È morto Peppino di Capri. Lo riporta il quotidiano partenopeo Il Mattino. A lungo protagonista della canzone italiana, Peppino di Capri si è spento a 86 anni, dopo una lunga malattia, a villa Castiglione, nella sua amata isola dove era nato il 27 luglio del 1939. Lascia i figli Igor (nato dalla prima moglie Roberta Stroppa), Edoardo e Dario (avuti con Giuliana Gagliardi). Pianista raffinato, cantante elegante, è stato autore di brani entrati nella memoria collettiva italiana. Tra le sue canzoni più note “Champagne“, “Roberta“, “Il sognatore“, “St. Tropez Twist“. Ha partecipato più volte al festival di Sanremo vincendolo per due volte, nel 1973 con “Un grande amore e niente più” e nel 1976 con “Non lo faccio più”.