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domenica 12 luglio 2026

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Peppino di Capri, l'ultimo saluto nel Municipio dell'isola: in piazza risuonano le sue canzoni

LaPresse
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Le note dei brani più celebri di Peppino di Capri hanno accompagnato una giornata di grande emozione nell’isola. Dagli altoparlanti installati nella piazzetta del paese sono risuonati i più grandi successi del cantante scomparso sabato scorso, mentre cittadini e visitatori si sono raccolti per rendergli omaggio. Il feretro di Peppino di Capri ha raggiunto la sede del Municipio tra gli applausi della folla. Poco dopo è stata aperta la camera ardente, meta di un continuo via vai di persone arrivate per salutare l’artista simbolo dell’isola. Per consentire a tutti di seguire la funzione religiosa celebrata nell’ex cattedrale di Santo Stefano, la Protezione civile ha allestito un maxischermo vicino alla stazione della funicolare.