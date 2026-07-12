Iran, Netanyahu: "Stiamo schiacciando l’asse del male e del terrore"

Benjamin Netanyahu torna ad alzare i toni contro l’Iran. Intervenendo a Gerusalemme durante una cerimonia per il cinquantesimo anniversario dell’Operazione Yonatan, il primo ministro israeliano ha dichiarato che Israele sta “schiacciando sistematicamente l’asse iraniano del male e del terrore”. Secondo Netanyahu, le operazioni condotte da Israele hanno permesso di fermare quello che ha definito un pericolo immediato per la sicurezza del Paese. “Abbiamo scongiurato una minaccia esistenziale immediata, compreso il pericolo rappresentato dal possesso di armi nucleari da parte dell’Iran”, ha affermato.

Le dichiarazioni arrivano in un momento di forte escalation regionale. Nelle ultime ore gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani dopo l’attacco contro una nave portacontainer nello Stretto di Hormuz, mentre Teheran ha risposto prendendo di mira diversi Paesi del Golfo, tra cui Bahrein, Kuwait e Oman. Al centro delle tensioni resta proprio lo Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più importanti al mondo per il trasporto di petrolio e gas. L’Iran continua a rivendicare un maggiore controllo sull’area, un nodo che rischia di compromettere i negoziati avviati con Washington.