Sanremo 2026, Can Yaman co-conduttore del Festival

Can Yaman co-conduttore al Festival di Sanremo 2026. Lo lascia intuire Carlo Conti con un post su Instagram. Il direttore artistico della kermesse musicale ha pubblicato un suo fotomontaggio nei panni di Sandokan dal titolo ‘Carlokan’, la didascalia “co-co” e in sottofondo la celebre sigla degli Oliver Onions.

Chi è Can Yaman

Can Yaman è un attore turco, nato a Istanbul l’8 novembre 1989. E’ noto al nostro pubblico soprattutto per aver preso parte a diverse serie televisive italiane come ‘Che Dio ci aiuti’, ‘Viola come il mare’ e ‘Sandokan’. All’inizio di gennaio è stato arrestato e poi rilasciato nell’ambito di un’indagine della procura di Istanbul che ha portato a una vasta operazione antidroga con un blitz in vari locali notturni della metropoli.

“La stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copia/incolla delle notizie che arrivano dal Bosforo”, aveva scritto il 36enne sui social dopo l’accaduto. Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in così poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene”.