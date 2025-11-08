Peppe Vessicchio, 5 foto iconiche delle sue partecipazioni al Festival di Sanremo

Il celebre direttore d’orchestra e arrangiatore è morto all’età di 69 anni

Addio a Peppe Vessicchio, il direttore d’orchestra e arrangiatore è morto all’età di 69 anni. Era ricoverato in rianimazione all’ospedale San Camillo Forlanini di Roma a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. Nato a Napoli nel 1956, ha raggiunto grande popolarità sul piccolo schermo grazie al talent show ‘Amici di Maria De Filippi‘ e al Festival di Sanremo.

È stato presenza fissa all’Ariston dal 1990, ricevendo nel 1994, 1997 e 1998 il premio come miglior arrangiatore. Nell’edizione del 2000 (sempre per gli arrangiamenti) è stato premiato dalla giuria speciale presieduta da Luciano Pavarotti. Ha vinto quattro festival della canzone italiana come direttore d’orchestra (nel 2000 con ‘Sentimento’ degli Avion Travel, nel 2003 con ‘Per dire di no’ di Alexia, nel 2010 con ‘Per tutte le volte che’ di Valerio Scanu e nel 2011 con ‘Chiamami ancora amore’ di Roberto Vecchioni). Ecco alcune foto iconiche delle sue partecipazioni a Sanremo.

Peppe Vessicchio a Sanremo nel 2013 con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto (Foto Fabio Ferrari/LaPresse)

Peppe Vessicchio a Sanremo nel 2014 con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto (Foto Davide Spada/LaPresse)

Peppe Vessicchio a Sanremo nel 2018 con Claudio Baglioni (Foto Guberti/Rasero/LaPresse)

Peppe Vessicchio a Sanremo nel 2019 con Claudio Baglioni (Foto Guberti/Rasero/LaPresse)