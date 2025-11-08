E’ morto Peppe Vessicchio, il direttore d’orchestra aveva 69 anni

È morto oggi a Roma il maestro Giuseppe Vessicchio, direttore d’orchestra e arrangiatore. Lo rende noto l’ospedale San Camillo Forlanini dove Vessicchio, 69 anni, era ricoverato in rianimazione a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. I funerali si terranno lunedì 10 novembre alle 15 a Roma presso la chiesa di Piazza Sempione, in forma privata. E’ stato un volto storico del Festival di Sanremo come direttore d’orchestra dal 1990.

Ha vinto quattro volte la kermesse dell’Ariston come direttore d’orchestra: nel 2000 con ‘Sentimento degli Avion Travel’, nel 2003 con ‘Per dire di no’ di Alexia, nel 2010 con ‘Per tutte le volte che’ di Valerio Scanu e nel 2011 con ‘Chiamami ancora amore’ di Roberto Vecchioni.

Meloni: “Artista di grande cultura, ci mancherà”

“Ci lascia Beppe Vessicchio, celebre direttore d’orchestra e volto noto della televisione italiana. Un artista di grande cultura musicale che ha dato tanto e che ci mancherà. ‘Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio’ non era solo una frase: era casa, era Italia. Buon viaggio”. Così sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Ci lascia Beppe Vessicchio, celebre direttore d'orchestra e volto noto della televisione italiana. Un artista di grande cultura musicale che ha dato tanto e che ci mancherà. “Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio” non era solo una frase: era casa, era Italia. Buon… pic.twitter.com/ZTNR7b1aYD — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 8, 2025

Anche Matteo Salvini ha reso omaggio al musicista. “Addio al Maestro Peppe Vessicchio. Un grande della musica italiana. Sanremo non sarà più lo stesso senza il suo sorriso. Una preghiera”, commenta il vicepremier e leader della Lega.

Il dolore di Fazio, Amadeus, Fiorello, Bonolis ed Emma Marrone

Tanti i messaggi dal mondo della musica e dello spettacolo. “No Beppe no …”, scrive Emma Marrone su X, con il simbolo di un cuore spezzato. “Sono sconvolto. Sconvolto. Una persona meravigliosa”, le parole di Fabio Fazio. “Buon viaggio Maestro. Ti ho voluto tanto bene”, dice su Instagram Paolo Bonolis. “Ti abbiamo amato tutti. Ciao maestro”, il ricordo di Fiorello su X. “La scomparsa del Maestro Vessicchio è per me un dolore forte e improvviso. Ci conoscevamo da 30 anni e fino a pochi giorni fa abbiamo riso e scherzato, in onda e dietro le quinte. Mancherai tanto a tutti. Ciao Peppe”, il messaggio di Amadeus. “Ciao maestro, che brutto colpo. Grazie per esserci stato in un momento difficile della mia vita. Felice ed onorato di aver condiviso tanti bei ricordi insieme. Non mi sembra vero”, dice Fedez su Instagram. “Buon viaggio Maestro. Sei stato un gran musicista e un uomo gentile. Anche quando ti sbagliavano il nome”. Così sui propri profili social Claudio Baglioni. “Abbiamo lavorato insieme diverse volte. Gli chiesi proprio io di iniziare a fare arrangiamenti, e da lì si è rivelato un grande musicista e un arrangiatore straordinario. Dal punto di vista umano era una persona meravigliosa”. Così Gino Paoli, sul suo profilo Instagram. “Per me sarà sempre quel simpatico ragazzo talentuoso, e nel panorama di oggi si sentirà ancora di più la mancanza di una figura così”, conclude l’artista.

Carlo Conti: “Una istituzione per carisma e professionalità”

“Con Vessicchio se ne va un altro grande protagonista del Festival e della musica italiana. Con il suo carattere, la sua immagine, il suo carisma e la sua professionalità era diventato una istituzione”. Così a LaPresse il conduttore Carlo Conti nel ricordare il Maestro Peppe Vessicchio, morto oggi all’età di 69 anni. “Ho avuto anche la fortuna e il privilegio di condividere con lui le scelte musicali per lo Zecchino d’Oro. Ho toccato con mano apprezzato da vicino la sua grande competenza. Non possiamo dunque far altro che essere grati per il grandissimo contribuito che il Maestro ha dato alla musica italiana e al successo di tanti artisti”, ha aggiunto.

Ron: “Se ne è andato un fratello”

“Se ne è andato un fratello. In un momento importante per lui e per me: c’eravamo rivisti quasi un anno fa al Paladozza di Bologna e, nel silenzio di un camerino, c’eravamo guardati negli occhi e poi…una gran risata. ‘E se facessimo una tournée insieme? Che ne dici?’, rispose immediatamente di sì”. Così Ron in un posto sul proprio profilo Instagram, nel ricordare Beppe Vessicchio. “Questo progetto si stava realizzando e, il prossimo marzo, avremmo iniziato la nostra avventura, i concerti con orchestra, stavamo lavorando già agli arrangiamenti delle canzoni: lo stava facendo anche in questi giorni in ospedale, ci sentivamo e parlavamo di musica. Abbiamo condiviso tantissimi momenti dove la musica, appunto, era tutto per entrambi. Mi sono fidato di lui sempre! Sapeva parlare e comporre con una grande sapienza. C’è una canzone che ho scritto, si chiama ‘L’uomo delle stelle’, lui l’amava tanto da condividerla con me sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo. A lui vorrei dedicarla in questo momento”. scrive Ron.

Maria De Flippi: “Mi sembra impossibile, ti voglio bene“

“E’ difficile crederci. Mi sembra impossibile. Mi vengono in mente i tuoi occhi sempre sorridenti e comprensivi. Occhi che esprimevano saggezza, autorevolezza, gli occhi di un grande Maestro, nonsolo d’orchestra ma di vita. Ti sorrido e tu sorridi a mezza bocca come sempre. Ti voglio bene. Maria”. Così sui profili sociali di Amici Maria De Filippi ricorda Peppe Vessicchio.