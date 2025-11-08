Addio a Peppe Vessicchio, il direttore d’orchestra simbolo di Sanremo

E’ morto all’età di 69 anni il maestro Peppe Vessicchio, noto al grande pubblico per il ruolo di direttore d’orchestra al Festival di Sanremo. Il musicista è deceduto all’ospedale San Camillo Forlanini di Roma dove era ricoverato in rianimazione a seguito di una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata. Vessicchio è stato anche arrangiatore di diversi artisti, da Roberto Vecchioni ad Andrea Bocelli passando per Elio e le Storie Tese, Syria, Fiordaliso, Zucchero, Ron, Biagio Antonacci, Ornella Vanoni, Ivana Spagna e Max Gazzè. Durante la sua carriera ha partecipato anche al programma ‘Amici di Maria De Filippi’ come insegnante di musica, ruolo che ha ulteriormente accresciuto la sua popolarità. Per anni l’annuncio ‘dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio’ è entrato in milioni di case degli italiani, diventando quasi un rito. Nato a Napoli nel 1956, Vessicchio muove i primi passi collaborando con Edoardo Bennato, Peppino di Capri, Peppino Gagliardi e Lina Sastri. Successivamente inizia a lavorare con Gino Paoli, con cui scrive a quattro mani successi come ‘Ti Lascio una canzone’, ‘Cosa farò da grande’ e ‘Coppi’.

Presenza fissa all’Ariston dal 1990

Parallelamente si avvicina anche al mondo della televisione, partecipando a trasmissioni come ‘Va’ pensiero’, ‘Buona Domenica’, ‘Viva Napoli’ e ‘Note di Natale’, ma la sua grande popolarità è legata soprattutto al Festival di Sanremo: è stato presenza fissa all’Ariston dal 1990, ricevendo nel 1994, nel 1997 e nel 1998 il premio come miglior arrangiatore. Nell’edizione del 2000, sempre per gli arrangiamenti, è stato premiato dalla giuria speciale presieduta da Luciano Pavarotti. Ha vinto quattro Festival di Sanremo come direttore d’orchestra (nel 2000 con Sentimento degli Avion Travel, nel 2003 con Per dire di no di Alexia, nel 2010 con Per tutte le volte che di Valerio Scanu e nel 2011 con Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni). Il direttore campano ha inoltre diretto in mondovisione l’orchestra che ha suonato in onore di John Lennon dal Cremlino di Mosca. Socio dell’Associazione Trenta Ore per la Vita, in occasione dei 20 anni dell’associazione ha diretto l’orchestra il Sesto Armonico. Ha poi partecipato alla crociera solidale nel Mediterraneo dal 30 marzo al 6 aprile 2014. Nel 2017 Vessicchio è entrato a far parte della commissione selezionatrice dei brani dello Zecchino d’Oro di cui è direttore artistico. L’anno successivo, nel 2018, ha accettato di dirigere l’orchestra del gruppo rock più grande del mondo, il progetto ‘Rockin’1000’, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.