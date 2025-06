Coriandoli, pixel art e canzoni pop nello spettacolo dell' Hello World - Tour Stadi 2025

Dopo il trionfale debutto negli stadi nel 2023, i Pinguini Tattici Nucleari tornano a calcare i palchi delle venue più iconiche d’Italia nell0Hello World – Tour Stadi 2025, con uno spettacolo che ridefinisce i confini delle produzioni nazionali per concept, impatto visivo e dimensione internazionale. Dopo la partenza il 7 giugno 2025 dalla RCF Arena di Reggio Emilia, il tour ha toccato Milano martedì sera per la prima di due sold out allo Stadio San Siro. Si replica mercoledì 11 giugno. Lo show è arricchito da colpi di scena, trovate sceniche inaspettate e una rappresentazione visiva che dialoga costantemente con la musica. La messa in scena si sviluppa su tre layer cromatici sovrapposti, in tonalità pastello, a richiamare l’universo visivo dell’album omonimo e il linguaggio della pixel art.

