Continua il tour del trapper mentre vola il suo ultimo progetto

Tony Effe continua a conquistare il panorama musicale italiano con un successo inarrestabile. Il suo ultimo progetto discografico, ‘Icon’, con oltre 740 milioni di stream e cinque settimane consecutive al primo posto della classifica settimanale, è stato ufficialmente riconosciuto come l’album più venduto dei primi sei mesi del 2024 nella chart Top of The Music di FIMI/GfK. Il singolo Miu Miu ha ottenuto la certificazione di Doppio Disco di Platino e ‘Sesso e Samba’ con Gaia, prodotto da ZEF, è ormai la hit indiscussa dell’estate. Il brano, già certificato Disco di Platino e da cinque settimane primo in classifica FIMI/GfK, ha raggiunto i vertici delle classifiche di Spotify, Apple Music e Amazon Music, entrando anche nella classifica Global di Spotify alla posizione #179 con più di 60 milioni di stream. ‘Sesso e Samba’ è da due settimane consecutive la canzone più trasmessa dalle radio, secondo la classifica Airplay di Earone.

Il videoclip ufficiale ha superato i 17 milioni di visualizzazioni su YouTube, diventando il video musicale più visto in Italia. L’artista sta portando il suo successo anche sui palchi di tutta Italia con ICON SUMMER TOUR, il tour prodotto da Vivo Concerti che sta toccando i principali festival estivi. Dopo aver infiammato il pubblico di Mondovì (CN) @ Wake Up Festival, Annone di Brianza (LC) @ Nameless Festival, Ferrara @ Summer Vibez e Genova @ Piazza della Vittoria, il tour proseguirà il 13 luglio a Gubbio (PG) @ Wonderlast Festival, il 28 luglio a Napoli @ Noisy Naples – Arena Flegrea, il 7 agosto ad Agrigento @ Live Arena, il 9 agosto a Riccione @ Space, il 10 agosto a Petacciato (CB) @ Sabbie Mobili, il 13 agosto ad Ascoli @ Ascoli Summer Festival, il 14 agosto a Olbia (SS) @ Red Valley Festival e il 5 settembre a Pescara @ Terrasound. I brani di ICON e Sesso e Samba risuoneranno anche nella scaletta delle due imperdibili date nei palazzetti di Icon Tour, previste per il 5 ottobre 2024 al Palazzo dello Sport di Roma e il 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano.

