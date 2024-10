Polemiche nella città americana dove sono in programma tre show della popstar con 150mila persone

In previsione dei tre concerti di Taylor Swift che dovrebbero attirare circa 150.000 visitatori al Superdome di New Orleans questo fine settimana, le autorità della Louisiana hanno iniziato a sgomberare alcuni senzatetto che vivono nei dintorni. Circa 75 persone che vivevano in tenda sotto un cavalcavia saranno trasferite a circa due isolati di distanza, ha dichiarato la Polizia di Stato della Louisiana.

Tra chi critica la scelta, c’è chi dice che questo rallenterà la ricerca di soluzioni abitative a lungo termine per le persone coinvolte. Non è emerso, per il momento, che Swift o la NFL – che cinque anni fa ha fissato il Super Bowl del 2025 a New Orleans – abbiano contribuito alla decisione di spostare l’accampamento.

