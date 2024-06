Il brano conquista i vertici di tutte le classifiche streaming

(LaPresse) “Sesso e Samba”, il brano di Tony Effe con la cantautrice italo-brasiliana Gaia (prodotto da ZEF), è ormai la hit indiscussa dell’estate. Il brano, certificato Disco D’Oro, a meno di un mese dalla sua pubblicazione – in radio e in digitale dal 23 maggio – sta conquistando il pubblico di tutta Italia grazie al suo ritmo latino, al ritornello catchy e al sound irresistibile. “Sesso e Samba” sta continuando a crescere vertiginosamente e sta raggiungendo numeri inavvicinabili: numero uno nelle classifiche di Spotify, Apple Music e Amazon Music, ha raggiunto la posizione 179 nella classifica Global di Spotify con più di 30 milioni di stream e oltre 7,5 milioni di views del videoclip su YouTube, numero 1 tra i video musicali più visti, girato in una discarica di automobili trasformata in un palcoscenico da strada a ritmo di samba.

