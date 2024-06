Il 28 giugno uscirà “Innamorati della Vita”, nuovo disco della band

Pubblicato il video del nuovo singolo di Valerio Lundini & i Vazzanikki, “Parabola Ascendente”, con cui Lundini e la band battezzano il nuovo album, dal titolo “Innamorati della Vita”. Nel brano ci si interroga, in maniera ironica e dissacrante come nello stile di Lundini e della band, se sia meglio affidarsi all’astrologia o alla teologia per sostenere la vita di tutti i giorni.

Ma “Parabola Ascendente” è solo il primo degli 11 brani che compongono il nuovo disco “Innamorati della vita” – in uscita il 28 giugno in digitale e il 5 luglio in tutti gli store e distribuito ADA Music Italy/Warner Music Italy – che si preannuncia essere un vero e proprio manifesto dell’ironia e del nonsense, un richiamo al filone comico-musicale italiano, da Cochi e Renato a Jannacci passando per gli Skiantos fino ad arrivare agli Elio e le Storie Tese. Il disco sarà inoltre accompagnato da un tour estivo che porterà Valerio Lundini & i Vazzanikki a girare il Paese con uno show unico, ricco di canzoni e gag surreali dove i fan avranno l’opportunità di ascoltare dal vivo i nuovi brani di “Innamorati della Vita” e quelli più famosi del repertorio.

