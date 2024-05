I manifestanti pro-palestinesi contro la presenza della cantante Eden Golan

Migliaia di manifestanti pro-palestinesi protestano a Malmo, in Svezia, contro la partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest a poche ore dall’esibizione, sul palco della kermesse, della cantante israeliana Eden Golan, in semifinale.

Dai dimostranti cori contro lo Stato ebraico per l’operazione militare a Gaza. Si tratta della prima delle due grandi manifestazioni pro Gaza organizzata da Stop Israel, una rete di circa 60 gruppi politici, tra cui il partito della sinistra che occupa alcuni seggi nel parlamento svedese, e Fridays for future, il movimento per il clima guidato da Greta Thunberg, presente in piazza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata