Eden Golan

'October Rain' parla dell'attacco del 7 ottobre, ma, secondo quanto apprende LaPresse, non sarebbe l'unico brano proposto da Tel Aviv

Gli organizzatori dell’Eurovision avrebbero manifestato perplessità, negli scorsi giorni, sulla possibilità che Israele partecipi agli Esc 2024, in programma a maggio a Malmoe in Svezia, con la canzone ‘October Rain’. Secondo quando riferito dal Times of Israel il 21 febbraio, il testo del brano cantato da Eden Golan, che deve ancora essere pubblicato e fa riferimento all’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre, sarebbe stato giudicato “troppo politico” mentre le regole ufficiali del concorso vietano qualsiasi dichiarazione politica durante la competizione.

Un portavoce dell’emittente pubblica Kan ha spiegato che l’emittente televisiva “è coinvolta nel dialogo con l’Ebu riguardo alla canzone che rappresenterà Israele all’Eurovision”. La canzone ufficiale che rappresenterà Israele sarà rivelata durante una trasmissione televisiva all’inizio del mese prossimo. Riguardo invece alle polemiche di alcuni attivisti internazionali che chiedevano l’esclusione di Israele dalla manifestazione gli organizzatori hanno ribadito che la partecipazione sarà consentita. Secondo quanto apprende LaPresse la canzone ‘October Rain’ sarebbe stata proposta al reference group di Eurovision insieme a un altro brano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata