L'annuncio del cantante 70enne: "Sto lavorando per accelerare la mia guarigione"

Michael Bolton si è sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un tumore al cervello e sarà costretto a prendersi “una pausa temporanea” dal tour previsto a febbraio con date negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Svizzera. È stato lui stesso ad annunciarlo attraverso il proprio profilo Instagram. “Grazie alla mia incredibile equipe medica l’operazione è stata un successo, ora mi sto riprendendo a casa, circondato dall’enorme amore e dal sostegno della mia famiglia – ha scritto il cantante 70enne, che in carriera ha collezionato Grammy e American Music Awards – È sempre la cosa più difficile deludere i miei fan o rinviare uno spettacolo, ma sto lavorando duramente per accelerare la mia guarigione e tornare presto ad esibirmi”.

