Roma, 18 giu. (LaPresse) – Un incendio di medie proporzioni è divampato all’interno di alcuni uffici al terzo piano del palazzo di piazza Cavour a Roma dove ha sede la Corte di Cassazione. Secondo quanto apprende LaPresse, il rogo si è sviluppato dal cortocircuito di una ciabatta elettrica in un ufficio dove erano attaccati un condizionatore e un frigorifero. Il fumo denso e acre, che si è sprigionato dall’incendio, ha invaso in breve tempo tutti gli ambienti. L’intero stabile è stato evacuato e dichiarato inagibile, fino a domani, dai vigili del fuoco. Non risultano al momento feriti, intossicati o fascicoli processuali andati distrutti. I vigili del fuoco hanno disposto il distacco dell’energia elettrica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata