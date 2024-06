Bruxelles, 18 giu. (LaPresse) – “I media privati e pubblici italiani hanno subito pressioni dalla maggioranza al potere, il che ha portato l’Italia a scendere di 5 posizioni nel World Press Freedom Index 2024 di RSF e il suo livello di libertà di stampa a passare da ‘soddisfacente’ a ‘problematico’. Ci aspettiamo che il prossimo rapporto sullo stato di diritto rifletta questi problemi e avanzi forti raccomandazioni per migliorare l’indipendenza dei media. Di per sé, pubblicare il rapporto sullo stato di diritto in autunno anziché a luglio non è un problema, a meno che non sia motivato politicamente”.

