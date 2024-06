La cover di Pino Daniele al Maradona durante il concerto della band salentina

(LaPresse) Emozioni sabato sera a Napoli allo Stadio “Diego Armando Maradona” in occasione della prima data live negli stadi dei Negramaro. Protagonista dell’opening act a cura dei talenti della Fondazione Pino Daniele, la chitarra Nylon di Alessandra Tumolillo – cantautrice e chitarrista del roster Bmg – che ha fin da subito fatto breccia nel cuore del pubblico esibendosi sulle note di “Quando” di Pino Daniele. L’atmosfera ha poi assunto nuova veste con il passaggio alla chitarra elettrica e il sound di “Uè man!”, condividendo in compagnia di altre due potenti voci femminili (Greta Bragoni e Valentina Gnesutta) un forte messaggio contro il femminicidio. Alessandra infine ha raggiunto sul palco Giuliano Sangiorgi per condividere una speciale e unica versione di “Napule è”, coinvolgendo il pubblico del Maradona in un momento indimenticabile, connubio perfetto di talento, passione e amore per la musica.

