Roma, 18 giu. (LaPresse) – Da giovedì riprendono i tavoli sull’emergenza caldo per arrivare ad un Protocollo tra il ministero e le parti sociali. Lo ha annunciato la ministra del Lavoro Marina Calderone dal palco dell’Assemblea dell’Ance a Roma. “A partire da giovedì sia l’Ance che Confindustria e tutte le parti sociali saranno convocate al tavolo del ministero del Lavoro per riaprire la partita sul ‘Protocollo caldo’”, ha affermato. “L’anno scorso abbiamo provato a raggiungere un punto di convergenza, non ci siamo riusciti. Oggi dobbiamo farlo”, ha evidenziato, assicurando da parte sua “l’impegno assoluto all’ascolto e alla gestione delle materie e dei temi di mia competenza”. Il primo incontro è previsto giovedì 20 giugno alle ore 11 al dicastero di via Flavia.

