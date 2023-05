Il baritono italiano si è esibito nel backstage a Windsor davanti all'artista americana, rimasta incantata

Katy Perry è rimasta incantata mentre Andrea Bocelli si è esibito in esclusiva per lei nel backstage del concerto tenutosi ieri sera nel parco del Castello di Windsor. L’artista statunitense, sbalordita, a fine performance ha applaudito il tenore italiano. Le due star della musica poi si sono esibite davanti a 20mila persone di fronte alla residenza della famiglia reale in occasione dell’evento organizzato per l’incoronazione di Re Carlo III. Bocelli durante l’esibizione sul palco di ‘You’ll never walk alone’, insieme al baritono Bryn Terfel, ha catturato da subito l’attenzione dei sovrani. Non era la prima volta, però, che il cantante lirico italiano si esibiva per la famiglia reale britannica. Aveva, infatti, già cantato per la Regina Elisabetta II durante il suo Giubileo di Platino.

