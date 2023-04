Sorpresa nella prima tappa europea del tour del Boss: l'ex First Lady balla e canta sulle note di 'Glory Days'

Parte col botto la tappa europea del tour di Bruce Springsteen. Allo Stadio olimpico di Barcellona, davanti a 60mila fan in delirio, il Boss ha dato ancora una volta grande spettacolo, regalando emozioni al pubblico, tra cui c’erano ospiti di lusso, come l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, insieme alla moglie Michelle, e Steven Spielberg. Proprio l’ex First Lady ha incantato i presenti, salendo a un certo punto sul palco per ballare e cantare sulle note di ‘Glory Days’, un pezzo storico di Springsteen contenuto nell’album ‘Born in the U.S.A.’ del 1984. Nel corso della sua tappa europea, il Boss si esibirà anche in Italia: il 18 maggio al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, il 21 al Circo Massimo di Roma e il 25 luglio all’Autodromo di Monza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata