(LaPresse) Dopo il tour americano Bruce Springsteen è sbarcato a Barcellona dove staserà darà il via alla tranche europea dei suoi concerti per il 2023, che arrivano dopo una lunga assenza dal palco. Per la prima allo Stadio Olimpico al Montjuic sono arrivati nella città catalana anche Barack Obama e Steven Spielberg, grandi amici del Boss, con cui ieri sera hanno cenato in un ristorante, accompagnati dalle rispettive mogli. Il rocker del New Jersey, accompagnato dalla fida E Street Band, arriverà anche in Italia per tre show, il 18 maggio a Ferrara e il 21 al Circo Massimo di Roma per tornare a luglio per l’ultima data nel nostro paese, il 25 all’Autodromo di Monza.

