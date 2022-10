Dopo il sold out a San Siro per l'11 luglio, ecco la nuova data

Nuova data per i Pinguini Tattici Nucleari. E’ arrivato l’annuncio: ci sarà un concerto a Roma il 23 luglio 2023.

Dopo un fulmineo tutto esaurito per l’appuntamento dell’11 luglio 2023 a San Siro, i Pinguini Tattici Nucleari sono pronti ad abbracciare la Capitale. Una nuova data che accompagna un successo che – a partire dal primo palazzetto sold out in 20 giorni nell’ottobre 2019 per il tour del quattro volte Platino “Fuori Dall’Hype”, e dal successivo podio al Festival di Sanremo nel 2020 – non ha mai smesso di accompagnare la band. Ricordi, l’ultimo singolo già certificato Disco D’Oro e al primo posto di tutte le classifiche Airplay e FIMI/Gfk, è solo l’ultimo risultato per i Pinguini Tattici Nucleari, che da oltre due anni collezionano numeri da record.

