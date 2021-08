Il frontman della band si tuffa sul pubblico, i video diventano virali

(LaPresse) Måneskin scatenati durante un concerto in Belgio. Damiano, frontman della band romana, che è in tour per l’Europa, ha preso la rincorsa e si è lanciato sul pubblico senza timori, durante l’esibizione del 14 agosto al Festival di Ronquieres. Qui la pandemia non ha fermato concerti e grandi eventi. Anche Victoria ha fatto discutere, soprattutto per il look provocatorio scelto: la bassista dei Måneskin si è presentata a seno scoperto con solo dello scotch nero a coprire i capezzoli.

