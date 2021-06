Il Boss di nuovo in scena dal 26 giugno al 4 settembre con il suo show teatrale

(LaPresse) Il Boss torna a Broadway. Bruce Springsteen pronto, questa estate, per una serie limitata del suo recital ‘Springsteen on Broadway’. Gli spettacoli al St. James Theatre inizieranno il 26 giugno e andranno avanti fino al 4 settembre. “Ho adorato fare ‘Springsteen on Broadway’ e sono entusiasta che mi sia stato chiesto di riprendere lo spettacolo come parte della riapertura di Broadway”, ha dichiarato il cantautore americano. ‘Springsteen on Broadway’ ha debuttato il 3 ottobre 2017 al Walter Kerr Theatre e, dopo essere stato prolungato tre volte, si è concluso definitivamente il 15 dicembre 2018. In tutto 236 repliche, con oltre 100 milioni di dollari di incassi. Nello spettacolo Springsteen esegue 15 canzoni – tra cui ‘My Hometown’, ‘Thunder Road’ e ‘Born in the USA’ – e racconta storie e aneddoti sulla sua vita nel New Jersey. Alcune vicende sono familiari ai lettori della sua autobiografia, che il Boss legge sul palco. Sua moglie, Patti Scialfa, lo accompagna nell’esecuzione del brano ‘Brilliant Disguise’. I proventi del primo spettacolo saranno destinati ad alcuni enti di beneficenza attivi tra New York e il New Jersey. Per partecipare alle serate al St. James Theatre, gli spettatori dovranno dimostrare di aver ricevuto la vaccinazione anti-Covid.

