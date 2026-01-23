Valentino, i funerali dello stilista a Roma: parata di vip da Anna Wintour ad Anne Hathaway

Amici, tanti vip e membri delle istituzioni alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri per l’ultimo saluto all’imperatore della moda

Si svolgono oggi, 23 gennaio, a Roma, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, i funerali dello stilista Valentino, morto nei giorni scorsi a 93 anni. Tante le stelle dello spettacolo, ma anche i membri delle istituzioni, attesi in chiesa per l’ultimo saluto a quello che viene unanimemente considerato l’imperatore della moda, e che nel corso della sua carriera ha vestito principesse, attrici e tante protagoniste del jet set internazionale.

