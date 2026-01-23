Valentino, i funerali dello stilista a Roma: parata di vip da Anna Wintour ad Anne Hathaway

Si svolgono oggi, 23 gennaio, a Roma, nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, i funerali dello stilista Valentino, morto nei giorni scorsi a 93 anni. Tante le stelle dello spettacolo, ma anche i membri delle istituzioni, attesi in chiesa per l’ultimo saluto a quello che viene unanimemente considerato l’imperatore della moda, e che nel corso della sua carriera ha vestito principesse, attrici e tante protagoniste del jet set internazionale.
QUI LE FOTO DI UNA VITA STRAORDINARIA
Il feretro di Valentino Garavani è arrivato presso la basilica di Santa Maria degli angeli e dei martiri per il funerale, in piazza della Repubblica a Roma. Il carro funebre è partito dalla fondazione PM23, in piazza Mignanelli, dove era stata allestita la camera ardente dello stilista. Al seguito del carro funebre sono arrivati nel convoglio sia il socio e compagno storico Giancarlo Giammetti, sia l’ultimo compagno Bruce Hoeksema. La funzione funebre verrà celebrata dal parroco della basilica, don Pietro Guerini. L’ingresso in chiesa del feretro è avvenuto in un silenzio commesso, seguito poi dalle note della ‘Lacrimosa’ di Mozart all’interno. All’uscita verrà invece riprodotto in filodiffusione ‘Il nostro concerto’ di Bindi e ‘O mio babbino caro’ di Puccini.
Donatella Versace è arrivata alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Roma, per i funerali di Valentino.
“Una tristezza infinita, ho dei ricordi bellissimi. Era un genio ma anche una persona speciale, straordinaria, ho avuto la fortuna di poterlo vestire, mi ha fatto lui i ‘fitting’ con tutti i suoi aghi. Quando mi ha provato i vestiti per il 45esimo e tutta la sua festa mi ha detto ‘Non sarai la mia ambasciatrice più coronata ma la più tatuata sì. È finita un’epoca, lui ci lascia l’eleganza: è cambiato tutto. No che sia meglio o che sia peggio ma sicuramente è diverso”. Così Simona Ventura arrivando alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma per i funerali di Valentino Garavani. A chi le ha chiesto quale fosse il vestito più bello che ha indossato dello stilista ha risposto “all’Isola dei Famosi del 2007 una serie di vestiti rossi meravigliosi, unici”.
Il feretro di Valentino Garavani è appena uscito dalla camera ardente allestita presso la fondazione PM 23 in piazza Mignanelli a Roma. Il corteo funebre attraverserà le vie del centro per dirigersi verso la basilica di Santa Maria degli Angeli, dove verranno svolti i funerali. Un lungo applauso della folla presente ha accompagnato l’uscita.
Anna Wintour è arrivata alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma per i funerali di Valentino Garavani.
“Valentino? Ho sempre ammirato tantissimo gli stilisti italiani, l’ho incontrato un paio di volte. Con i grandi stilisti come lui mi sono sempre sentita a mio agio. Ricordo che mi aveva fatto dei complimenti e ringraziato. È stato assolutamente unico nella visione del creare i suoi abiti e capi di abbigliamento ed è stato un esempio per altre generazioni di stilisti come Armani”. Lo dice l’attrice Whoopi Goldberg, ricordando Valentino in un incontro su zoom di presentazione dei nuovi episodi di ‘Un Posto al Sole’ in cui veste i panni di Eleanor Price, una esuberante imprenditrice americana a Napoli.
“Fosse dipeso da me e dal mio corpo – prosegue Goldberg – avrei sempre vestito di nero, ma gli stilisti mi hanno fatto indossare completi straordinari, tra cui quelli di Valentino. Gli dicevo ‘decidete voi come farmi apparire fantastica’”.
Anne Hathaway è arrivata con il marito Adam Shulman alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma per i funerali di Valentino Garavani, morto lunedì all’età di 93 anni.
Vernon Bruce Hoeksema, il compagno si Valentino Garavani, è da poco entrato alla camera ardente in piazza Miganelli a Roma. Con lui anche gli inseparabili carlini. Il feretro dello stilista verrà poi trasferito presso la Basilica di Santa Maria degli angeli in piazza della Repubblica dove si terranno i funerali.