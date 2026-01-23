Valentino, ai funerali tanti vip: ecco chi c’era – Le foto

I funerali di Valentino Garavani a Roma hanno attirato centinaia di persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto all’imperatore della moda. Tra loro, sono tanti i vip e i volti noti del mondo delle passerelle, dello spettacolo e dell’imprenditoria. Ad accompagnare il feretro nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri oggi, 23 gennaio, anche i due ex compagni di Valentino. Giancarlo Giammetti, con il quale lo stilista ha poi condiviso la lunghissima carriera come socio, e Vernon Bruce Hoeksema, compagno di Valentino fino alla sua morte, avvenuta lo scorso 19 gennaio. Di seguito una gallery con alcune delle celebrità presenti ai funerali.