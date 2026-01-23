I funerali di Valentino Garavani a Roma hanno attirato centinaia di persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto all’imperatore della moda. Tra loro, sono tanti i vip e i volti noti del mondo delle passerelle, dello spettacolo e dell’imprenditoria. Ad accompagnare il feretro nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri oggi, 23 gennaio, anche i due ex compagni di Valentino. Giancarlo Giammetti, con il quale lo stilista ha poi condiviso la lunghissima carriera come socio, e Vernon Bruce Hoeksema, compagno di Valentino fino alla sua morte, avvenuta lo scorso 19 gennaio. Di seguito una gallery con alcune delle celebrità presenti ai funerali.
Valentino, ai funerali tanti vip: ecco chi c’era – Le foto
Da Anne Athaway ad Anna Wintour, tante le celebrità per dare l’ultimo saluto all’imperatore della moda