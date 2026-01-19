Accesso Archivi

Valentino Garavani, le immagini più belle dello stilista icona della moda

Valentino Garavani al BAFTA Film Awards 2017 (Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP)
Il creatore dell’omonima maison è morto all’età di 93 anni

Valentino Garavani e Naomi Cambpell, 1993 (PHOTO AP)
Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti a Portofino (PHOTO AP)
Valentino Garavani (CREDIT ARISTIDIS VAFEIADAKIS VIA ZUMA WIRE)
Valentino Garavani e Sophia Loren al 'Green Carpet Fashion Awards' 2019 (AP Photo/Luca Bruno)
Valentino Garavani al 'Spring Summer Haute Couture Collection Show' 2015 (PHOTO BY NICOLAS GENIN)
Valentino Garavani, Natalia Vodianova, Natalie Imbruglia ed Eva Herzigova (PHOTO AP)
Valentino Garavani al 'Valentino Sala Bianca' 2014 (PHOTO BY MORGAN DESSALLES/ABACAUSA.COM)
Valentino Garavani arrives al Vanity Fair Oscars Viewing and After Party 2013 (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Si è spento a Roma all’età di 93 anni “l’imperatore della moda” Valentino Garavani. Ad annunciare la morte dello stilista e creatore dell’omonima maison è stata la stessa ‘Fondazione Valentino Garavani e Giancalo Giammetti’. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio alle 11 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma. 

Nella gallery alcune delle più belle foto scattate a Valentino Garavani, anche in compagnia di svariate personalità del mondo della moda come Naomi Campbell ed Eva Herzigova.

