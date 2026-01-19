Valentino, morto a 93 anni l’imperatore della moda

E’ morto a Roma lo stilista Valentino Garavani, creatore dell’omonima maison. Ad annunciarlo su Instagram la fondazione Valentino Garavani e Giancalo Giammetti, spiegando che lo stilista “si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari”. Nato a Voghera, Valentino aveva 93 anni.

