Figc, Malagò: “Io candidato? Mi faccio trovare pronto”

“Stiamo completando dei ragionamenti anche sul programma. Ho avuto un mio criterio dall’inizio di rispetto nei confronti delle componenti. Mi auguro che ci possa essere qualche considerazione da parte di qualche componente prima della data del 13 maggio, però stiamo andando avanti con le carte, preparando tutta la parte formale e burocratica che è abbastanza stupefacente”. Così Giovanni Malagò, ex presidente del Coni, commentando l’ipotesi di candidatura alla Figc a margine della Race for The Cure. “Mi candido? Ho detto che ci stiamo preparando, uno si fa trovare pronto”.