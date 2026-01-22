Accesso Archivi

giovedì 22 gennaio 2026

Valentino, Giammetti: "Faremo in modo che nessuno lo dimentichi"

“È venuto un vescovo che ci ha riempito di commozione con una bella preghiera “. Così Giancarlo Giammetti, all’uscita della camera ardente adibita per lo stilista Valentino Garavani in Piazza Mignanelli a Roma, dove ha partecipato a un momento di preghiera con famigliari e amici stretti prima dell’apertura al pubblico. La celebrazione è stata officiata dall’arcivescovo Samuele Sangalli. “Si è spento nel sonno, non ha sofferto“, ha sottolineato Giammetti. “Abbiamo sempre lavorato insieme e ci siamo sempre intesi perfettamente, fino al giorno in cui ci siamo ritirati, insieme – ha proseguito – Faremo in modo che nessuno si dimentichi di Valentino“.