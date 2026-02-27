Usa, Shia LaBeouf in tribunale a New Orleans dopo arresto per aggressione: la fuga dai giornalisti

Un giudice di New Orleans ha ordinato all’attore Shia LaBeouf di tornare in un centro di riabilitazione per tossicodipendenti e alcolisti e ha fissato una cauzione di 100.000 dollari dopo che la star del cinema è stata accusata di due capi d’imputazione per aggressione. La star del cinema è comparsa in tribunale giovedì dopo il suo arresto questo mese per una presunta aggressione fuori da un bar durante il Martedì Grasso.

Il giudice della Corte penale della contea di Orleans, Simone Levine, ha anche ammonito l’attore per aver presumibilmente urlato insulti omofobi mentre colpiva diverse persone in un bar vicino al Quartiere Francese. LaBeouf ha pagato la cauzione e ha lasciato il tribunale senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti.