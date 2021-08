Shia LaBoeuf

Un ritorno sul set per l’attore statunitense, dopo le accuse e la causa per violenze domestiche

Abel Ferrara girerà un film su Padre Pio e Shia LaBeouf sarà il protagonista. Ad annunciarlo è stato lo stesso regista, in esclusiva al magazine “Variety”. Accanto a lui anche Willem Dafoe, tra i favoriti del registe statunitense, che potrebbe essere coinvolto con un altro ruolo.

“Stiamo facendo un film su Padre Pio, ambientato in Italia subito dopo la prima guerra mondiale”, ha raccontato Ferrara. “Lui, che è ora un santo, aveva le stimmate”, ha aggiunto il regista. “Era molto giovane prima di diventare un santo, quindi Shia LaBeouf (35 anni, ndr) lo interpreterà”.

Shia LaBeouf e il film su Padre Pio

Abel Ferrara prevede di girare il film in Puglia, a partire da fine ottobre. Il regista ha descritto il film come il “più grande” dei suoi lavori recenti, rivelando che ci ha lavorato per molto tempo e che con LeBeouf nel ruolo principale vuol dire che è davvero “tutto pronto” per iniziare a girare.

Un progetto importante, dunque, che per Shia LaBeouf, protagonista di “Transformers”, vorrebbe dire un ritorno sul set dopo il divorzio con l’agenzia Caa per le accuse e la causa contro di lui per violenze domestiche da parte dell’ex compagna Fka Twigs.

